Exposition : traversée sensorielle en lieu inconnu

En écho à la 18e Biennale d’art contemporain de Lyon, la galerie Manifesta nous propose de découvrir une exposition dans un lieu privé et encore inconnu pour laquelle il faudra prendre rendez-vous.

La Traversée résonne avec le titre de la Biennale “Passer d’un rêve à l’autre”, né de la découverte des traboules lyonnaises par sa commissaire Catherine Nichols, se déroule dans une galerie sous terre de 140 mètres de long et 330 m2 de superficie, conçue par un collectionneur et l’architecte Marie Adilon.

Elle réunit six galeries qui présentent chacune un artiste : galerie RX&SLAG Paris, Tamara Kostianovsky, SLAG&RX Gallery New York, Chaz Guest, Michel Rein, Enrique Ramírez, galerie Claire-Gastaud, Nils-Udo, Ceysson & Bénétière, Bao Vuong, galerie Sophie-Scheidecker, Justine Tjallinks.

Dans ce lieu transformé en espace de circulation, le public est invité à regarder, partager et échanger autour d’œuvres qu’il sera amené à traverser et non plus seulement contempler, expérimentant de manière sensorielle les univers et réflexions d’artistes sur le monde contemporain et ses mutations.

Manifesta, La Traversée – Du 16 septembre au 2 octobre à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Pour prendre rendez-vous : coucou@manifesta-lyon.fr