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David Metaxas
Me David Metaxas @Tim Douet

Célèbre avocat lyonnais mis en examen pour viols : une ex-stagiaire témoigne de "violences sexuelles à répétition"

  • par V.G.

    • Mis en examen depuis novembre 2025 pour viols, tentatives de viol et agressions sexuelles, David Metaxas est visé par six plaintes. Une ancienne stagiaire de l’avocat lyonnais témoigne pour la première fois publiquement auprès de France Inter.

    Près d’un an après la mise en examen de David Metaxas, l’une des six plaignantes témoigne publiquement. Cette ancienne stagiaire de l’avocat lyonnais raconte à France Inter une relation qu’elle décrit comme marquée par des violences sexuelles répétées qu’elle affirme avoir subies au sein de la relation professionnelle qu’elle entretenait avec l’avocat.

    La jeune femme avait 20 ans lorsqu’elle a commencé un stage dans le cabinet de David Metaxas, en juin 2021. Elle affirme que l’avocat lui aurait rapidement fait des avances et envoyé des messages à caractère sexuel. Elle évoque notamment un premier viol qu’elle aurait subi après avoir beaucoup consommé d’alcool, puis une relation marquée, selon son témoignage, par des violences psychologiques et sexuelles répétées.

    De son côté, David Metaxas conteste les accusations. Il affirme que les relations avec les six plaignantes étaient consenties et dénonce, selon France Inter, une "cabale de maîtresses jalouses et délaissées".

    Mis en examen en novembre dernier, l’avocat est placé sous contrôle judiciaire et continue d’exercer. L’Ordre des avocats de Lyon indique à France Inter avoir contacté les universités afin que des étudiantes ne soient plus orientées vers son cabinet pour effectuer leur stage.

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