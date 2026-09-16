Journées du patrimoine : les Hospices civils de Lyon ouvrent les portes de leurs hôpitaux

Les Hospices civils de Lyon proposent une trentaine de rendez-vous les 19 et 20 septembre à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Plusieurs sites habituellement peu accessibles au public pourront être découverts gratuitement.

Les Hospices civils de Lyon (HCL) participent aux Journées européennes du patrimoine les samedi 19 et dimanche 20 septembre. Pour cette 43e édition, une trentaine d'animations sont organisées dans plusieurs établissements lyonnais autour du patrimoine hospitalier. À l'hôpital Lyon Sud, le public pourra notamment visiter la chapelle Jules Courmont, édifiée en 1912, ou participer à des ateliers immersifs autour de l'activité physique, de la chirurgie ou encore du handicap. Une conférence reviendra également sur l'histoire de l'établissement.

À la Croix-Rousse, les visiteurs pourront découvrir le Lactarium Auvergne-Rhône-Alpes, consacré au don de lait maternel, mais aussi les coulisses du bloc opératoire et de l'unité de haut isolement. À l'hôpital Edouard Herriot, des visites guidées permettront de découvrir l'œuvre de Tony Garnier et sa chapelle. Une batucada déambulera également dans les allées de l'établissement.

Enfin, au Grand Hôtel-Dieu, l'exposition consacrée à l'histoire et aux restaurations de la chapelle sera accessible au public. Une expérience en réalité virtuelle proposera également de replonger dans l'histoire hospitalière lyonnaise avec « Dimension Pantagruel ». Les HCL seront aussi présents à Lugdunum avec l'exposition « Lumières enfouies », réalisée autour du cyanotype avec des patients de l'hôpital des Charpennes.