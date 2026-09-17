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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un jeudi ensoleillé et agréable à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus

  • par LR

    • C'est une belle journée où les températures atteindront les 25 degrés dans l'après-midi, qui attend Lyon et toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 17 septembre 2026.

    La semaine se poursuit sous le soleil à Lyon. Ce jeudi 17 septembre le temps s'annonce une nouvelle fois frais en matinée, avec un thermomètre qui affiche seulement 9 degrés, avant une hausse des températures l'après-midi. Il fera jusqu'à 25 degrés au meilleur de la journée.

    Côté ciel, le soleil sera présent malgré quelques nuages tout au long de la journée. Une journée agréable et des températures qui devraient se maintenir à ces niveaux de saison dans les prochains jours.

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