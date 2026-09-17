Actualité
Image d’illustration. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Tassin-la-Demi-Lune : cinq jeunes blessés dans un accident, dont un grièvement

  • par LR

    • Cinq jeunes d’une vingtaine d’années ont été blessés dans un accident de la route jeudi matin à Tassin-la-Demi-Lune. L’un d’eux a été grièvement touché.

    L’accident s’est produit vers 5h20, alors qu’il faisait encore nuit, chemin de Méginant, à l’est de la commune. Une seule voiture aurait été impliquée dans le choc, dont les circonstances restent à déterminer, selon nos confrères du Progrès.

    Les secours ont pris en charge les cinq occupants du véhicule. Quatre ont été légèrement blessés. Le cinquième, plus sérieusement atteint, a été pris en charge en urgence absolue.

    Tous ont été transportés vers des établissements hospitaliers du secteur.

    à lire également
    Les épreuves de glace de Lyon, manne financière des JO 2030

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Tassin-la-Demi-Lune : cinq jeunes blessés dans un accident, dont un grièvement 08:20
    Les épreuves de glace de Lyon, manne financière des JO 2030 07:50
    Lyon débute sa campagne européenne par une victoire face à Anderlech 07:27
    Lyon soleil
    Un jeudi ensoleillé et agréable à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus 07:13
    Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du logement
    Renaud Payre : "nous sommes passés d’une affaire Aulas-Abreu à une affaire Sarselli" 07:00
    d'heure en heure
    Haute Savoie : 80 élus exigent plus de transparence sur le méga-collisionneur 16/09/26
    L'isolement fait partie des préoccupations des seniors, selon la parole donnée aux "vieux électeurs" par l'association des Petits Frères des Pauvres. © AFP / Archives, Damien Meyer
    Isère : à Saint-Martin-d’Hères, le 4e Forum Séniors se tiendra le 10 octobre 16/09/26
    Véronique Sarselli et Grégory Doucet
    JO 2030 : la Ville et la Métropole de Lyon saluent "une étape clé" après la validation des sites pour les épreuves de glace 16/09/26
    Lyon : des patients évacués après un dégagement de fumée à l’hôpital de la Croix-Rousse 16/09/26
    JO 2030 : le CIO "rassuré" après sa visite à Lyon, mais qui maintenant pour incarner ces Jeux ? 16/09/26
    Avancées, coûts, retour de la Métropole de Lyon : les travaux du Lyon-Turin avancent à "un rythme correct" assure La Transalpine 16/09/26
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : une nouvelle exposition d’art contemporain à découvrir dans le métro Part-Dieu 16/09/26
    Rentrée culturelle au Radiant : ça roule ! 16/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut