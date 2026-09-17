Tassin-la-Demi-Lune : cinq jeunes blessés dans un accident, dont un grièvement

Cinq jeunes d’une vingtaine d’années ont été blessés dans un accident de la route jeudi matin à Tassin-la-Demi-Lune. L’un d’eux a été grièvement touché.

L’accident s’est produit vers 5h20, alors qu’il faisait encore nuit, chemin de Méginant, à l’est de la commune. Une seule voiture aurait été impliquée dans le choc, dont les circonstances restent à déterminer, selon nos confrères du Progrès.

Les secours ont pris en charge les cinq occupants du véhicule. Quatre ont été légèrement blessés. Le cinquième, plus sérieusement atteint, a été pris en charge en urgence absolue.

Tous ont été transportés vers des établissements hospitaliers du secteur.