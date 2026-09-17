Les photos de la nouvelle Villa Florentine

Après plusieurs mois de travaux, La Villa Florentine, mythique adresse perchée sur la colline de Fourvière, à Lyon, qui a rouvert ses portes le 30 avril dernier, a été inaugurée mardi 15 septembre.

Il y a plus de quatre siècles, dans le sillage du mariage d'Henri IV et Marie de Médicis, une vague d'artistes et de marchands italiens s'installait à Lyon. C'est de cette rencontre franco-florentine qu'est né, au XVIIe siècle, l'édifice qui allait devenir la Villa Florentine.

Au fil des époques la bâtisse aura connu de multiples vies : hôtel particulier d'une grande famille lyonnaise, providence pour jeunes filles, couvent carmélite puis hôpital durant la Première Guerre mondiale, avant de devenir l'un des grands hôtels de la ville, membre du cercle restreint des Relais & Châteaux et distingué d'une étoile au Guide Michelin. Clint Eastwood aimait y faire une pause lecture installé dans les canapés de cuir du bar face à l'ancien chœur de la chapelle qui sert d'entrée au palace.

Aujourd'hui, ce patrimoine architectural entame un nouveau chapitre de son histoire sous l'impulsion de Beauvallon Collection, groupe hôtelier familial fondé en 2019 par Amaury Rostagnat qui possède également des adresses à Beaune, en Champagne et au Cap-Ferret.

©Ludovic Balay

La transformation (estimée autour de 20 millions d'euros) a été confiée à Joséphine Fossey, figure reconnue de l'architecture d'intérieur, passée notamment par le département d'art impressionniste et moderne de Christie's, avant de collaborer avec des maisons comme Orient Express Four Seasons ou Cartier. Pour redonner vie au lieu, elle s'est imprégnée de son passé et de son emplacement au cœur de la colline de Fourvière construisant sa décoration autour de trois influences : l'esprit monacal qui insuffle sobriété et lignes pures, l'inspiration florentine avec sa palette de tons chauds (brique, terre cuite ocre) et ses trompe-l'œil, et l'ancrage lyonnais incarné par les précieuses soieries issues des archives de la Maison Prelle.

Dans les 36 chambres et suites de 23 à 128 m² (autour de 380 euros la nuit, et jusqu'à 1 600 euros, selon la catégorie), la pierre de Bourgogne, les mosaïques signées Fabio Bordi et le chêne massif se répondent avec élégance. Chaque pièce de mobilier (bureau, tête de lit, miroir) a été dessinée sur mesure pour la Villa Florentine dans un esprit qui revisite le mobilier ecclésiastique, tout en conservant une certaine idée de l'intemporalité.

©Ludovic Balay

Côté gastronomie, la direction a été confiée au chef Henri Carlier, notamment formé auprès de Arnaud Donckele, deux fois trois-étoiles Michelin à Saint-Tropez (La Vague d'Or) et à Paris (Plénitude au sein de l'hôtel Cheval Blanc Paris).

Le jeune chef de 28 ans orchestre plusieurs adresses : La Table, restaurant gastronomique tourné vers une cuisine contemplative, Le Comptoir, bistronomie du quotidien ouverte midi et soir, un brunch dominical face aux toits de Lyon ainsi que Segret, un bar speakeasy aux boiseries sombres et à la terrasse panoramique. Un salon de thé inspiré des anciennes apothicaireries complète l'offre.

@Quentin Tourbez

Le spa, en partenariat avec la marque auvergnate Apoticari, propose hammam, sauna, salle de fitness. Sans oublier la piscine extérieure qui offre une vue spectaculaire sur la ville.

Beauvallon met en avant son attachement au territoire lyonnais : la majorité des entreprises mobilisées pour les travaux sont régionales et plus de la moitié des équipes en poste avant l'acquisition ont été conservées. L'établissement a par ailleurs collaboré avec les Monuments Historiques pour la réhabilitation de sa façade, de son lobby et de son comptoir et vise l'obtention prochaine du label Clef Verte, porté par une politique de réduction du gaspillage alimentaire et du plastique.

Avec cette réouverture Beauvallon Collection affirme une ambition claire : faire de la Villa Florentine une référence de l'hôtellerie française fidèle à la promesse de la collection, une "expérience du temps retrouvé", entre patrimoine préservé et art de vivre contemporain.

Lire aussi : Villa Florentine, la dernière tentation du luxe

©Ludovic Balay

@Natacha Roche

©Ludovic Balay

©Nathacha Roche

©Nathacha Roche

©Justine Nerini







