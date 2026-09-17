Actualité
Corentin Tolisso après la victoire de l’Olympique Lyonnais face à Anderlech en Ligue Europa. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Lyon débute sa campagne européenne par une victoire face à Anderlech

  • par V.G.

    • Lyon, avec un onze de départ largement remanié, a lancé sa Ligue Europa par un succès mercredi sur le terrain d'Anderlecht (2-1), lors d'un match bien maîtrisé durant une heure, beaucoup moins sur la fin.

    Par rapport à sa dernière sortie en championnat de France, Paulo Fonseca n'avait conservé que trois joueurs pour débuter. Démontrant comme à Toulouse (victoire 2-0) en ouverture de la Ligue 1, programmée entre les deux rencontres de barrages de Ligue des champions face à Fenerbahçe, la richesse de son effectif. Cette rotation a permis à l'OL, quatrième de Ligue 1, de préserver ses forces pour affronter Rennes (3e), samedi en championnat.

    Lire aussi : Coupe d'Europe, Ligue 1 : Quel calendrier pour l'Olympique lyonnais en 2026-2027 ?

    Face à un adversaire qui lui a donné du fil à retordre sur la dernière demi-heure, les Lyonnais, dangereux dès la 2e minute avec une reprise de la tête de Mohamed Ouédraogo, ont rapidement pris l'avantage grâce à un but de Noah Nartey qui a repris un centre délivré de l'aile droite par Kaïl Boudache mal dégagé par la défense bruxelloise (8e, 1-0).

    L'OL a porté le score à 2-0 peu après avec un but attribué à Keito Nakamura dont le centre adressé de l'aile gauche a été dévié dans sa propre cage par Enric Llansana (22e) qui venait juste d'être dangereux pour les Belges avec un tir passant de peu à côté (20e, 2-0).

    Descamps décisif

    Le gardien Rémy Descamps s'est aussi bien interposé devant Mihajlo Cevtkovic (34e). Ce dernier a quand même réduit l'écart en reprenant d'une tête plongeante, seul dans la surface, un centre de l'aile droite d'Ali Maamar après une mauvaise relance de Clinton Mata (60e, 2-1)

    Ce but a semé le doute dans les rangs lyonnais qui auraient aussi pu obtenir un penalty pour une faute sur Loïs Openda (14e) lequel a trouvé le poteau avant que Tyler Morton ne marque, un but refusé pour un hors-jeu du milieu anglais (53e). Openda a encore été menaçant sur un tir poussant le portier d'Anderlecht, Colin Coosemans, à la parade (59e), action qui aurait pu permettre à Lyon de mener 3-0 avant que Cvetkovic n'inscrive le 100e but d'Anderlecht en Ligue Europa.

    Malgré la forte pression exercée par les Mauves, Lyon a réussi à préserver sa victoire alors qu'il avait perdu le contrôle du jeu, Descamps se montrant notamment décisif en détournant un bon tir de Tawfik Bentayeb (80).

    à lire également
    tribunal judiciaire de lyon
    Trafic de cigarettes à Lyon : six ans requis contre la tête présumée d’un énorme réseau

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    tribunal judiciaire de lyon
    Trafic de cigarettes à Lyon : six ans requis contre la tête présumée d’un énorme réseau 08:44
    Tassin-la-Demi-Lune : cinq jeunes blessés dans un accident, dont un grièvement 08:20
    Les épreuves de glace de Lyon, manne financière des JO 2030 07:50
    Lyon débute sa campagne européenne par une victoire face à Anderlech 07:27
    Lyon soleil
    Un jeudi ensoleillé et agréable à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus 07:13
    d'heure en heure
    Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du logement
    Renaud Payre : "nous sommes passés d’une affaire Aulas-Abreu à une affaire Sarselli" 07:00
    Haute Savoie : 80 élus exigent plus de transparence sur le méga-collisionneur 16/09/26
    L'isolement fait partie des préoccupations des seniors, selon la parole donnée aux "vieux électeurs" par l'association des Petits Frères des Pauvres. © AFP / Archives, Damien Meyer
    Isère : à Saint-Martin-d’Hères, le 4e Forum Séniors se tiendra le 10 octobre 16/09/26
    Véronique Sarselli et Grégory Doucet
    JO 2030 : la Ville et la Métropole de Lyon saluent "une étape clé" après la validation des sites pour les épreuves de glace 16/09/26
    Lyon : des patients évacués après un dégagement de fumée à l’hôpital de la Croix-Rousse 16/09/26
    JO 2030 : le CIO "rassuré" après sa visite à Lyon, mais qui maintenant pour incarner ces Jeux ? 16/09/26
    Avancées, coûts, retour de la Métropole de Lyon : les travaux du Lyon-Turin avancent à "un rythme correct" assure La Transalpine 16/09/26
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : une nouvelle exposition d’art contemporain à découvrir dans le métro Part-Dieu 16/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut