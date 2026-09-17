Les épreuves de glace de Lyon, manne financière des JO 2030

Vincent Roberti, directeur général des Jeux Olympiques d’hiver 2030, prend la président du Cojop par intérim à la suite du départ d’Edgar Grospiron de la présidence. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Les épreuves de glace des JO-2030, dont la répartition dans Lyon et ses environs a reçu mercredi l'aval du CIO, représenteront la plus grosse manne financière de ces Jeux en termes de billetterie, notamment grâce au hockey.

Parallèlement aux épreuves de neige qui se dérouleront en Savoie, Haute-Savoie et dans le Briançonnais, la capitale des Gaules a hérité au printemps du pôle glace - hockey, patinage artistique et synchronisé, curling, short-track - des prochains Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, qui devait initialement être installé à Nice.

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Les organisateurs ont en effet dû revoir précipitamment leurs plans après le refus du nouveau maire de Nice Eric Ciotti, patron de l'Union des droites pour la République (UDR, allié du RN), d'installer une patinoire provisoire dans le stade de football de la Baie des anges.

Pour délocaliser et caser à Lyon et sa métropole ces 75 matches de hockey, 150 rencontres de curling, 16 sessions de patinage artistique et 9 épreuves de short-track, sans oublier le patinage artistique synchronisé - toute nouvelle discipline olympique -, les parties prenantes d'Alpes 2030 ont dû mettre les bouchées doubles. Le hockey, populaire et donc très lucratif, prendra ses quartiers à la fois à la Halle Tony-Garnier, monument historique dans Lyon, et à la LDLC Arena à Décines-Charpieu, cette dernière étant réservée aux phases finales des compétitions masculines comme féminines en raison de sa plus grande capacité.

La LDLC Arena doit en outre accueillir dès 2028 les Championnats du monde de hockey, en duo avec l'Accor Arena de Paris, ce qui lui permettra de tester "un tournoi pratiquement équivalent aux JO en amont", se félicitait il y a quelques jours le président de la Fédération française de hockey, Pierre-Yves Gerbeau. Dans la configuration initiale à Nice, il était attendu que les épreuves masculines et féminines de hockey représentent environ 31% des recettes nationales prévues pour ces Jeux, selon un rapport de l'Inspection générale publié au printemps 2025.

"60% des recettes"

Le rapport soulignait également que, "selon les projections, environ 60% des recettes totales" des JO-2030 devaient provenir des événements organisés à Nice, cérémonies comprises. La cérémonie de clôture devait initialement s’y dérouler, et les organisateurs explorent désormais d’autres pistes, toujours dans le sud de la France.

Toujours sur un plan financier, la délocalisation vers Lyon a aussi permis au projet une économie de quelque 100 millions d'euros, selon de premières estimations, car l'essentiel des infrastructures sont déjà construites, alors que le projet niçois prévoyait la construction d'un nouveau complexe omnisports estimé à 186 millions d'euros.

Habituées à accueillir des concerts, des compétitions sportives ou des salons, la LDLC Arena et la Halle Tony-Garnier, tout comme le Parc des expositions Eurexpo à Chassieu - qui accueillera le patinage artistique, le patinage synchronisé, le curling ainsi que le short-track - vont devoir se mettre en mode patinoire pour l'occasion. Eurexpo accueillera également les épreuves paralympiques de para-hockey et de curling-fauteuil.

En termes d’héritage, en revanche, il n’y aura pas de nouvelle patinoire dans la ville à l’issue de ces Jeux alors que l’intérêt pour les sports de glace, notamment le hockey, est croissant chez les jeunes. Le village d'athlètes sera situé à Oullins-Pierre-Bénite, avec 1.650 lits prévus. La 3e ville de France, reconnue à l'international pour sa gastronomie, accueillera également le principal hub média des Jeux, qui hébergera plusieurs milliers de journalistes, techniciens, diffuseurs internationaux et équipes de production.

Les épreuves de patinage de vitesse seront pour leur part décentralisées aux Pays-Bas, dans l'anneau de glace à Heerenveen, dans le nord du pays. Dès sa candidature à ces Jeux d'hiver, la France avait décidé de pas construire un tel équipement.