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Centre commercial Part-Dieu
métro B Centre commercial Part-Dieu ©Romane Thevenot

Lyon : une nouvelle exposition d’art contemporain à découvrir dans le métro Part-Dieu

  • par La Rédaction

    • À l’occasion de la 18e Biennale d’art contemporain de Lyon, une exposition de l’artiste gréco-britannique Mikhail Karikis sera présentée dans la station Part-Dieu du 19 septembre au 13 décembre.

    Les voyageurs du métro pourront découvrir cette installation artistique directement dans le couloir rénové de la station Part-Dieu. Coproduite par SYTRAL Mobilités et la Biennale, elle mêle son, image et performance.

    À travers de grandes photographies accompagnées de textes sur les vitrines, Mikhail Karikis s’intéresse aux voix et aux récits de communautés peu entendues. L’œuvre aborde notamment les notions de différence, de transmission et de vivre-ensemble. Avec quelque 36 000 voyages quotidiens en moyenne, la station Part-Dieu constitue l’un des espaces les plus fréquentés du réseau TCL. Depuis 2024, ses trois vitrines accueillent deux rendez-vous artistiques chaque année.

    L’exposition s’inscrit dans la 18e Biennale, intitulée « Passer d’un rêve à l’autre », qui se tient du 19 septembre au 13 décembre dans une dizaine de lieux du territoire.

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