Plus que jamais, compte tenu de l’actualité politique, le théâtre entend s’investir dans la défense des minorités sexuelles et des plus démunis. Tout en continuant de s’adresser à un public jeune.

Nommée en janvier 2021, Courtney Geraghty a su régler les problèmes de gestion humaine qui avaient éclaté après sa prise de fonction. Le fait d’avoir su resserrer les rangs n’est sans doute pas étranger aux excellents chiffres obtenus lors de la saison 2023-2024.

Pas moins de 50 000 entrées ont été enregistrées. Ce qui n’empêchera pas une légère hausse des prix en 2024-2025, sauf sur les places à tarif réduit. En revanche, les formules d’abonnement seront plus accessibles (à partir de seulement deux spectacles réservés !).

La prochaine saison, qui propose pas moins de 28 spectacles, est soigneusement structurée par de grandes thématiques. Ce qui nous facilite la tâche : nous citons ici ces grands thèmes choisis avec un spectacle qui en est l’illustration.

Histoire de familles

Quel meilleur spectacle que Blanche-Neige, histoire d’un prince (du 3 au 5 octobre) pour démontrer la volonté du théâtre croix-roussien de se pencher sur l’évolution du cadre familial au cours du temps ?

La pièce écrite par Marie Dilasser, génialement mise en scène par Michel Raskine, reprise à la Croix-Rousse (où elle avait été jouée en 2020 après avoir été créée au Festival d’Avignon 2019), est un prolongement du célèbre conte des frères Grimm. D’après la fin de l’histoire, Blanche-Neige et son prince vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. Eh bien non, pas du tout… C’est même le contraire que nous dépeint ce formidable spectacle, le noble couple s’engueule. Blanche-Neige refuse d’être une femme soumise !

Traverser les époques, parcourir le monde

Le Beau Monde (du 26 au 28 septembre), un spectacle écrit à quatre mains par Arthur Amard, Rémi Fortin, Simon Gauchet et Blanche Ripoche, nous emmène dans un lointain futur. Où le théâtre n’existe plus, ni les baisers ni les larmes ! Reste les souvenirs qui se transmettent par la parole. Ainsi que l’humour et une forme de poésie que l’on découvre grâce à ce regard décalé posé sur notre époque.

Fresques sociales

Iphigénie à Splott (du 5 au 8 novembre), une version moderne et inattendue de la tragédie d’Euripide. Iphigénie, c’est Effie, une jeune Galloise rebelle qui nous raconte ses beuveries et ses galères dans une banlieue (Splott), minée par le chômage et la misère sociale. Un monologue accompagné par trois musiciens post-rock. Un spectacle coup de poing sur la précarité et l’injustice.

Iphigénie à Splott © Debby Termonia

Années adolescentes, récits adultes

Sur tes traces (du 9 au 11 octobre) de Gurshad Shaheman et Dany Boudreault, un Québécois et un Français d’origine iranienne qui se prêtent au jeu du portrait croisé, est basé sur leurs archives personnelles. Ils exhument leur passé, leur adolescence et les traces qui restent inscrites dans notre intimité.

Célébrer les fiertés

Cela avait très bien marché l’an passé, rebelote cette saison ! On retrouvera Le Cabaret de Madame Arthur (du 17 au 21 décembre), durant la période des fêtes de fin d’année, avec une nouvelle proposition, délirante et queer. Strass et plumes colorées au programme, comme il se doit !

Et un nouveau Festiv.iel !

Pour égayer la grisaille de novembre, une nouvelle édition, augmentée, de ce festival made in théâtre de la Croix-Rousse, consacré au féminisme inclusif, aux questions de genre, de sexualité et aux cultures queers. Un événement qui, cette année, se déroulera deux semaines durant, du 15 au 30 novembre. Avec spectacles, projections, rencontres et débats.

https://www.croix-rousse.com