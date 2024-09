Ain : l'usine de la Grande vapeur reçoit 500 000 euros pour sa restauration

L'usine de la Grande vapeur, située à Oyonnax, était inscrit sur la liste des sites emblématiques du Loto du patrimoine 2024.

C'était le site retenu par le Loto du patrimoine 2024 pour représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'usine de la Grande vapeur à Oyonnax, dans l'Ain, a touché le weekend dernier un chèque de 500 000 euros pour permettre sa restauration.

Le bâtiment situé dans le centre-ville d'Oyonnax nécessite "des réaménagements d’envergure pour être réhabilité en un lieu culturel et touristique accessible à tous, afin de créer un musée dédié au savoir-faire du peigne et de la plasturgie, d’aujourd’hui et de demain" indique la Ville.

Le bâtiment symbole du passé industriel de la Ville et de toute la région est emblématique de l'industrie du peigne.