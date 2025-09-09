Culture
L’Hôtel du Libre-Échange de Stanilas Nordey © Jean-Louis Fernandez

Rentrée culturelle : bouillonnement artistique aux Célestins 

  • par Caïn Marchenoir

    • Avec une programmation encore très ouverte, Les Célestins entendent bien surfer sur le succès de fréquentation obtenu la saison dernière.

    C’est par un motif – légitime – de satisfaction que Pierre-Yves Lenoir, actuel patron du théâtre des Célestins, a présenté la prochaine saison. “Nous avons eu durant cette saison un taux de remplissage de nos deux salles, la grande scène et la Célestine, qui est de 93 % ! C’est un record, un chiffre historique ! C’est le signe que la demande ne faiblit pas, en dépit du contexte difficile que l’on connaît. Au contraire même ! Les abonnements sont en hausse. Et le public se renouvelle : 25 % des spectateurs accueillis par les Célestins ont moins de 28 ans.”

    De surcroît, le théâtre sang et or continuera de bénéficier d’un soutien toujours important de la municipalité, ainsi que de mécènes fidèles. Une situation privilégiée qui incite les Célestins à “ouvrir encore plus les portes” et à s’associer à d’autres partenaires (théâtre du Point-du-Jour, Subs, festival Sens Interdits, Ensatt, TNP, etc.), pour entretenir un véritable “bouillonnement artistique”.

    Les artistes associés (qui créent, répètent et jouent aux Célestins) seront bien présents la saison prochaine. 

    Ainsi Tatiana Frolova et son théâtre KnAM, des artistes russes exilés à Lyon, diront dans leur prochaine création, I’m Fine (du 14 au 25 octobre), combien ils s’y sont ancrés. 

    Après le succès de L’Art de la joie, Ambre Kahan mettra en scène Santa Park (du 16 au 27 décembre), une pièce sur les peurs de l’enfance, située dans l’univers mystérieux d’une fête foraine. Tandis que Valérie Lesort, après Les Sœurs Hilton, proposera un cabaret satirique, Que d’espoir !, inspiré par le dramaturge israélien Hanokh Levin, mais ce sera durant la deuxième partie de saison, en mars 2026.

    Du côté des grands noms de la scène internationale, le metteur en scène, toujours iconoclaste, Stanislas Nordey proposera sa version décapante de la pièce de Feydeau, L’Hôtel du Libre-Échange (du 27 novembre au 5 décembre). Tandis que l’enfant terrible de la scène argentine, Guillermo Cacace, viendra faire résonner, en espagnol, La Mouette, d’Anton Tchekhov.

    Mais le théâtre des Célestins, c’est aussi l’ouverture aux artistes de notre région. Nicolas Ramond sera ainsi présent en début de saison avec son nouveau spectacle, Biclou (les 20 et 21 septembre), une ode poétique, humoristique et philosophique au vélo qui se déroulera sur le parvis des Célestins. En roue libre !

    www.theatredescelestins.com

    Pierre-Yves Lenoir, directeur du théâtre des Célestins : “Les artistes nous aident à ouvrir les yeux dans un monde où tout nous invite à les fermer”
    à lire également
    météo ciel nuage soleil pluie
    Lyon : la Grande Braderie de la Croix-Rousse de retour les 13 et 14 septembre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    PAZ annonce une nouvelle mobilisation pour la fermeture du zoo de Lyon 13:10
    Rentrée culturelle : bouillonnement artistique aux Célestins  12:38
    Tensions autour de la Demeure du chaos : son fondateur répond au maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or 11:51
    Lancée de gaz lacrymogène par les CRS lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Mobilisation du 10 septembre : à quoi s'attendre demain à Lyon ? 11:05
    Meurtre sur un point de deal à Vaulx-en-Velin : un détenu mis en examen 10:35
    d'heure en heure
    Lyon : le pavillon T de l'hôpital Edouard Herriot bientôt ouvert au public 09:51
    Michèle Picard et Bruno Bernard
    Vénissieux : 59 dépôts sauvages recensés grâce au nouveau dispositif de vidéo verbalisation 09:30
    Grigny-sur-Rhône : la Métropole lance le réaménagement du cœur de ville 09:09
    météo ciel nuage soleil pluie
    Lyon : la Grande Braderie de la Croix-Rousse de retour les 13 et 14 septembre 08:44
    Chute du gouvernement Bayrou : comment ont voté les députés du Rhône ? 08:20
    Plusieurs centaines de personnes rassemblées à Lyon pour fêter la chute du gouvernement Bayrou 07:50
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mardi 07:28
    Lyon soleil
    Du soleil et jusqu'à 23 degrés attendus ce mardi à Lyon 07:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut