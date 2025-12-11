Actualité
Météo Lyon ciel bleu nuages
Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus

    • C'est une nouvelle journée plutôt lumineuse qui attend l'agglomération lyonnaise ce jeudi 11 décembre.

    La semaine se poursuit comme elle a débuté à Lyon. Ce jeudi 11 décembre, les nuages bas matinaux laisseront place au retour des éclaircies dans l'après-midi sous un vent de sud plus faible que la veille.

    Côté températures, il fait 7 degrés ce jeudi matin et le mercure atteindra les 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 5 à 6 degrés au dessus des normales de saison et une douceur qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.

