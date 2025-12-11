Actualité
La Saône en crue à Lyon. (@Guillaume Lamy)

La Saône à Lyon toujours en vigilance crues

  • par La Rédaction

    • Le département du Rhône a de nouveau été placé en vigilance crues ce jeudi 11 décembre. La Saône est concernée à Lyon.

    La Saône est, de nouveau, en vigilance crues ce jeudi 11 décembre à Lyon. Après une accalmie en début de semaine, Météo France a placé pour la deuxième journée consécutive le département du Rhône en vigilance jaune crues.

    "L'onde de crue formée en début de semaine sur la Saône continue de se propager à l'aval. Sur le tronçon de la Saône à Lyon, la lente hausse des niveaux se poursuit jusqu'à jeudi matin, avant une stabilisation en journée" explique ainsi vigicrues. Une situation qui devrait donc s'améliorer en fin de semaine à Lyon.

