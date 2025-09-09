Tensions autour de la Demeure du chaos : son fondateur répond au maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or

Accusé d'avoir menacé de mort le maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, le fondateur de la Demeure du chaos, Thierry Ehrmann donne sa version des faits.

Dimanche, le maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Guillaume Malot indiquait sur les réseaux sociaux avoir déposé plainte pour menaces de mort. Des menaces attribuées par l'édile au fondateur de la Demeure du chaos, Thierry Ehrmann.

Mais ce dernier n'est pas du genre à rester sans réponse, et s'est fendu d'un très long communiqué, dans lequel il dénonce le "lynchage organisé, relayé sur les réseaux sociaux" dont il aurait été victime. Les équipes de la Demeure du chaos, rappelant qu'elle a été "reconnue le 20 mars 2025 par Madame La Ministre de la Culture, Rachida Dati, comme œuvre d'art totale", estiment que "le maire de Saint-Romain-Au-Mont-d’Or poursuit avec acharnement son combat contre la création artistique, qui va bien au-delà du harcèlement".

"Le maire de Saint-Romain-Au-Mont-d’Or poursuit avec acharnement son combat contre la création artistique"

Thierry Ehrmann réfute ainsi les accusations du maire, relayées notamment par le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard : "Je n’ai jamais proféré de telles paroles. Ces allégations sont une construction politique visant à criminaliser un lieu aujourd’hui reconnu par le ministère de la Culture comme une œuvre d’art totale." "Monsieur Malot a menti à tout le monde, à ses administrés, aux gendarmes, à la République", assure ainsi l'artiste et homme d'affaires qui déplore l'organisation d'un rassemblement de soutien au maire ce mercredi à Saint-Romain-au-Mont-d'Or.

Pour rappel, Thierry Ehrmann et la commune sont en guerre ouverte depuis 2004, date de début du tout premier litige lié au transformations radicales opérées sur le bâtiment, ancien relais de poste. Dès 2006, la Cour d’appel de Lyon condamne Ehrmann à une lourde amende, mais sans ordonner la destruction du lieu, reconnaissant ainsi une part de sa valeur artistique. En 2008, la Cour d’appel de Grenoble va plus loin en imposant la remise en état des façades sous astreinte "de plus d’un million d’euros, que le Maire actuel, Monsieur Guillaume Malot, nous réclame encore à ce jour, en toute illégalité, tant dans la forme que le fond", indique le fondateur de la Demeure du chaos.

Lire aussi : Nouveaux conflits autour de la Demeure du chaos à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ?"