PAZ annonce une nouvelle mobilisation pour la fermeture du zoo de Lyon

Le 13 septembre prochain, les membres de l'association de défense animale PAZ manifesteront devant l'Hôtel de Ville (1er) pour la "fermeture du zoo de Lyon et le placement en sanctuaire des animaux."

En avril dernier, l'association de défense animale PAZ dévoilait les résultats d'un sondage mené par l'IFOP, concernant le zoo de Lyon. Selon ce même sondage : 56 % des Lyonnais se disaient favorables à la fermeture du zoo installé au parc de la Tête d'Or.

Cinq mois plus tard, et à l'occasion de la journée de la démocratie, le collectif demande à nouveau la fermeture du zoo : "La majorité des Lyonnaises et des Lyonnais sont favorables à la fermeture du zoo et au placement des animaux dans des sanctuaires. Nous demandons à Grégory Doucet d’en prendre acte et de cesser de faire comme si ce lieu archaïque faisait l’unanimité" affirme Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ.

Dans cet élan, les membres de l'association PAZ se réuniront samedi 13 septembre à 11 h 15 devant l'Hôtel de Ville de Lyon pour manifester.

