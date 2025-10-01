Dermatose nodulaire bovine : vaccination et contrôles renforcés dans l’Ain

Deux foyers de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) ont été détectés dans l’Ain depuis fin août. La préfecture appelle les éleveurs à un strict respect des règles sanitaires pour contenir cette maladie non transmissible à l’homme.

La préfecture de l’Ain rappelle que la DNCB, maladie virale touchant les bovins, continue de circuler. Après les cas confirmés le 23 août et le 6 septembre, le département est placé sous surveillance renforcée, alors que 79 foyers ont été recensés dans les départements voisins.

Deux zones réglementées couvrant 277 communes ont été définies. Dans ces périmètres, la vaccination est obligatoire et intégralement financée par l’État. Plus de 90 % des troupeaux sont déjà protégés en zone 1, tandis que la campagne vient de débuter en zone 2.

Des mesures strictes s’appliquent : interdiction des mouvements de bovins hors dérogation, biosécurité renforcée, désinfection des véhicules ou encore lutte contre les insectes. Les contrôles sont menés par la gendarmerie et la DDPP pour s’assurer du respect des règles.

La préfète de l’Ain remercie les acteurs mobilisés et rappelle que "vaccination et biosécurité sont les meilleures armes pour protéger les exploitations".