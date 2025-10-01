Actualité
Image d’illustration des bovins (©Pexels)

Dermatose nodulaire bovine : vaccination et contrôles renforcés dans l’Ain

  • par La Rédaction

    • Deux foyers de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) ont été détectés dans l’Ain depuis fin août. La préfecture appelle les éleveurs à un strict respect des règles sanitaires pour contenir cette maladie non transmissible à l’homme.

    La préfecture de l’Ain rappelle que la DNCB, maladie virale touchant les bovins, continue de circuler. Après les cas confirmés le 23 août et le 6 septembre, le département est placé sous surveillance renforcée, alors que 79 foyers ont été recensés dans les départements voisins.

    Deux zones réglementées couvrant 277 communes ont été définies. Dans ces périmètres, la vaccination est obligatoire et intégralement financée par l’État. Plus de 90 % des troupeaux sont déjà protégés en zone 1, tandis que la campagne vient de débuter en zone 2.

    Des mesures strictes s’appliquent : interdiction des mouvements de bovins hors dérogation, biosécurité renforcée, désinfection des véhicules ou encore lutte contre les insectes. Les contrôles sont menés par la gendarmerie et la DDPP pour s’assurer du respect des règles.

    La préfète de l’Ain remercie les acteurs mobilisés et rappelle que "vaccination et biosécurité sont les meilleures armes pour protéger les exploitations".

    à lire également
    Dans une unité psychiatrique lyonnaise © Tim Douet
    Près de Lyon : Le Vinatier recherche des volontaires jouant à des jeux d'argent pour une étude

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Dans une unité psychiatrique lyonnaise © Tim Douet
    Près de Lyon : Le Vinatier recherche des volontaires jouant à des jeux d'argent pour une étude 14:33
    Dermatose nodulaire bovine : vaccination et contrôles renforcés dans l’Ain 13:58
    Rentrée culturelle : au Théâtre des Marronniers, la relève est assurée 13:13
    Financement de sondages des municipales à Lyon : les Ecologistes dénoncent les "intimidations" de Jean-Michel Aulas 12:35
    À Lyon, les soutiens d'Aulas jouent l'indignation après le ralliement de Place publique aux écologistes 11:50
    d'heure en heure
    Aide mains
    Une journée dédiée aux aidants organisée à Lyon 11:11
    Panneaux photovoltaïques lycée Henri Barbusse
    La station d’épuration d’Oullins-Pierre-Bénite bientôt équipée de panneaux photovoltaïques 10:20
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon distribue une série d'aides pour l'agriculture et l'alimentation 09:44
    Le Rize
    Villeurbanne : une douche publique en accès libre bientôt ouverte au Rize 09:19
    Un appel à témoins lancé pour identifier un jeune homme près de Lyon 08:50
    Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne : le tribunal administratif invité à annuler l’arrêté préfectoral 08:28
    Une centaine de pompiers mobilisés à Lentilly après une série d'incendies 07:56
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce mercredi 07:39
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut