La direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a réalisé une opération "ville sécurité renforcée" à Villeurbanne, les 17 et 18 décembre, menant au contrôle de 3 228 personnes.

Les 17 et 18 décembre derniers, la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a réalisé une nouvelle opération "ville sécurité renforcée" à Villeurbanne. 86 policiers nationaux (effectifs de la division, effectifs départementaux, SISTC, CRS, police aux frontières), agents des douanes, policiers municipaux, agents de la RATP, de KEOLIS, de la DDPP et de l’URSSAF étaient mobilisés et ont procédé au contrôle de 3 288 personnes.

Dans le détail, 7 personnes ont été interpellées, dont 6 dans le cadre de deux procédures diligentées pour trafic de stupéfiants, 124 infractions ont été constatées (défaut de titre de transport, délit routier, mise en fourrière, immobilisation) et 2 commerces ont fait l’objet de rappels pour non-conformité au règlement de sécurité contre l’incendie.

