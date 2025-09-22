En Haute-Savoie, le viaduc des Egratz fermé après un éboulement

Le viaduc des Egratz, en Haute-Savoie, a été fermé jusqu’à nouvel ordre dimanche 21 septembre après une chute de pierres au niveau du parking des Gures.

Il était environ 17 heures, dimanche 21 septembre, lorsqu’un important éboulement s’est déroulé à proximité du viaduc des Egratz, reliant le Pays du Mont-Blanc à la vallée de Chamonix, en Haute-Savoie.

Si aucun blessé ou dégât matériel n’est à déplorer, la préfecture ainsi que les équipes d’Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATBM) ont néanmoins décidé de fermer l’axe jusqu’à nouvel ordre, indiquent nos confrères du Dauphiné Libéré.

Les automobilistes descendant de Chamonix sont donc invités à sortir à Servoz pour rejoindre le bas de la vallée par la route départementale 13. Dans le sens inverse, les véhicules doivent emprunter la sortie 21 à Passy.