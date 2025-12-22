Villeurbanne : deux hommes blessés par balle lors d’une altercation

Alors qu’une altercation a éclaté samedi soir dans le quartier Grandclément, à Villeurbanne, un homme a été blessé par balle aux jambes. Une seconde personne a aussi été blessée par une balle perdue. Le tireur est en fuite.

Il était environ 20h15 lorsqu’une violente altercation a éclaté entre deux hommes samedi soir dans le quartier Grandclément, à Villeurbanne. Comme le révèlent nos confrères du Progrès, l’un des deux hommes a alors sorti une arme à feu avant de tirer dans les jambes de la victime, blessée aux cuisses et aux mollets.

Âgé de 32 ans, l’homme, en situation irrégulière et déjà connu de services de police, a été pris en charge en urgence relative. Il est finalement sorti de l’hôpital hier après-midi avant d'être entendu par la Division Est de la DIPN (Direction interdépartementale de la police nationale) du Rhône en charge de l’enquête.

Malheureusement, une deuxième personne a été touchée par une balle perdue. Un étudiant de 22 ans qui se trouvait alors dans les alentours a en effet été blessé au genou, nécessitant une opération. Le tireur a, quant à lui, réussi à prendre la fuite à trottinette. Il est activement recherché par les forces de l’ordre.