Installation du marché de Noël de Lyon, bijoux réalisés par Landon Doumé @ Cheyenne Gabrelle

Près de Lyon : il cambriole la bijouterie d’un centre commercial en passant par le toit

    • Un individu est parvenu à dévaliser une bijouterie du centre commercial Auchan de Caluire-et-Cuire dans la nuit de samedi à dimanche en passant par le toit.

    Il était environ 1h50, dans la nuit de samedi à dimanche, lorsque le service de sécurité du centre commercial Auchan de Caluire-et-Cuire a découvert sur les caméras de surveillance un cambrioleur en pleine action dans une bijouterie. D’après nos confrères du Progrès, l’homme aurait réussi son méfait en passant par le toit du centre commercial à l’aide d’une échelle. Il a pris la fuite avec le butin.

    Si le montant du préjudice n’a pas encore été détaillé, il serait toutefois important. Une enquête a été ouverte et une garde à vue était en cours hier, dimanche 21 décembre.

