Pollution : la qualité de l’air s’améliore à Lyon ce lundi 

La concertation en particules fines restera limitée ce lundi 22 décembre à Lyon, mais la qualité de l’air se dégradera dans la métropole, notamment près de Bron, dans la journée.

On respire bien ce lundi 22 décembre à Lyon. Les conditions météorologiques permettent en effet de limiter la concentration en particules fines et en polluants dans l’atmosphère. La qualité de l’air restera donc moyenne, voire bonne, au cours de la journée.

Elle se dégrade cependant dans la métropole lyonnaise, notamment entre le 8e arrondissement et Bron, mais également sur les grands axes de circulation où la qualité de l’air sera dégradée puis mauvaise aux alentours de 17 heures.