Le département de l’Ardèche est placé en vigilance orange pluie et inondation ce lundi 22 décembre jusqu’à 15 heures par Météo France. D’autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont également placés en vigilance jaune pour crues, avalanches, vent et verglas.

Les vigilances se multiplient ce lundi 22 décembre en Auvergne-Rhône-Alpes, à commencer par le département de l'Ardèche qui reste placé en vigilance orange pour pluie et inondation jusqu’à 15 heures.

La saturation des sols, en raison des pluies importantes de ces derniers jours, pourra entraîner des petits débordements et des coulées de boue. "Pour aujourd'hui lundi, il est attendu sur les Cévennes ardéchoises entre 20 et 40 mm localement 50/60 mm", précise Météo France. À noter que la vigilance jaune pour crues est également activée.

Ce n’est pas le seul département concerné par la vigilance jaune pour crues. Ce sera également le cas pour le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal. La Savoie est concernée par une vigilance jaune pour vent et avalanches, tout comme l’Isère. Enfin, une vigilance jaune pour neige et verglas est activée dans le Cantal.