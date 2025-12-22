L’Olympique Lyonnais s’est imposé 3 buts à 0 ce dimanche 21 décembre face à Saint-Cyr/Collonge sur la pelouse du Groupama Stadium et se qualifie pour les 16es de finale de la Coupe de France.
C’est une victoire en demi-teinte pour les Lyonnais. Alors que le club affrontait Saint-Cyr/Collonge (R1) sur la pelouse du Groupama Staidum dimanche 21 décembre, l’Olympique Lyonnais s’est finalement imposé 3 buts à 0 face aux très courageux hommes de Saint-Cyr/Collonge.
Si le score affichait 0 - 0 à la mi-temps, les Lyonnais se sont réveillés pendant la deuxième période grâce à un premier but d’Abner à la 52e minute, suivi d’un doublé de Pavel Sulc à la 85e et 90e minute.
Sans briller donc, l’OL se qualifie pour les 16es de finale de la Coupe de France et affrontera Lille le 10 janvier prochain.