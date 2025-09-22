Actualité
vue panorama lyon
@Guillaume Lamy

Météo : fraîcheur, nuages et averses… À quoi s’attendre cette semaine à Lyon ?

  • par la rédaction

    • Contrairement à la semaine dernière, le ciel de Lyon sera particulièrement chargé et les averses seront nombreuses dans les prochains jours. Côté températures, le mercure chute aussi en dessous des normales de saison.

    Il faudra ressortir les vestes et les parapluies cette semaine à Lyon. Contrairement à la semaine passée, les nuages et les averses domineront le ciel entre Rhône et Saône, tandis que les températures chutent de près de 10 degrés cette semaine. La fraîcheur et la pluie se sont, en effet, déjà installées ce lundi matin et se poursuivront au cours de la journée.

    Demain, mercredi et jeudi, les nuages se maintiennent au-dessus de Lyon. Des pluies faibles pourront également traverser le ciel, notamment dans l’après-midi de mercredi et de vendredi. Côté températures, elles seront particulièrement fraîches pour cette première semaine d’automne. Il fera ainsi 16 degrés mardi et seulement 15 degrés mercredi et jeudi. La journée de vendredi sera la plus froide avec seulement 14 degrés, soit 7 degrés en dessous des normales de saison.

    Peu de changement est attendu ce week-end. Le ciel devrait rester nuageux et humide. Le mercure devrait néanmoins repartir quelque peu à la hausse à partir de dimanche tandis que 18 degrés sont, pour le moment, prévus.

