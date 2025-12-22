Actualité
vue panorama lyon
@Guillaume Lamy

Météo : de rares averses mais jusqu’à 11 degrés attendus ce lundi à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Le ciel reste gris ce lundi et les températures seront douces avec 11 degrés attendus ce lundi 22 décembre. 

    C’est une nouvelle journée grise mais douce qui attend les Lyonnais ce lundi 22 décembre. En ce début de journée, le thermomètre indique déjà 8 degrés dans la capitale des Gaules, mais des averses pourront traverser le ciel dans la matinée. 

    Au cours de la journée, le mercure grimpera jusqu’à 11 degrés, soit 3 degrés au-dessus des normales de saison, mais le ciel restera particulièrement couvert. 

    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    A Lyon, la politique du sourire narquois

