Au mois de mars, les pianistes Adam Laloum et Nelson Goerner sont les deux invités qui vont clore la 18e édition de Piano à Lyon.

Fin mars, les portes du Palais de Bondy et de la salle Molière ferment pour travaux jusqu’en septembre 2024. Les concerts de Piano à Lyon sont ainsi programmés la saison prochaine à l’Opéra de Lyon et dans d’autres lieux qui ne sont pas encore dévoilés.

Adam Laloum © Julien Benhamou

En attendant sa fermeture, deux concerts sont prévus dans la salle du Palais de Bondy. Le vendredi 3 mars, Adam Laloum s’empare du répertoire de Schumann et Schubert. Doté d’un toucher sensible et d’un sens singulier de la pulsation, le pianiste français a remporté en 2009 le Premier Prix du prestigieux Concours Clara Haskil de Vevey, qui lui a valu une reconnaissance internationale.

Le mercredi 22 mars c'est Nelson Goerner qui clôture la saison. Le musicien, qui appartient au gotha de la galaxie pianistique, interprète Beethoven, Schumann et la Sonate en si mineur de Liszt. L’argentin a su se forger un répertoire à large spectre où la musique romantique tient une place de premier plan.

Adam Laloum. Vendredi 3 mars à 20h30

Nelson Goerner. Mercredi 22 mars à 20h30

Piano à Lyon. Salle Molière. 20 quai de Bondy, Lyon 5e

Renseignements et réservations : 04 78 47 87 56

www.pianoalyon.com