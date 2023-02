L'égalité hommes-femmes au coeur d'une semaine d'échanges dans la Métropole de Lyon

Avant la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, la Métropole de Lyon organise une semaine du 1er au 8 mars pour s'informer sur l’égalité hommes/femmes.

En 2022, cinq femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint dans le Rhône et la Métropole de Lyon, selon le décompte de la préfecture, soit trois de plus qu'en 2021. Pour sensibiliser les habitants de l'agglomération à ce fléau qui perdure, la Métropole de Lyon organise une semaine d’événements gratuits pour échanger sur l’égalité entre les hommes et les femmes, en amont de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars.

Pour la deuxième année consécutive, l'objectif ne change pas "sensibiliser aux mieux les Lyonnais sur cette thématique" appuie Michel Picard, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’égalité hommes-femmes. Avec l'appui d'October octopus, du Lyon BD festival, d'ARTE ou encore de philosophes la collectivité espère montrer "que le sexisme est encore présent dans nos vies ".

Au programme, conférences, expositions, débats et lectures à partir de ce mercredi 1er mars, au niveau de l'Hôtel la Métropole de Lyon. La journaliste Vanita Pinter, le géographe Yves Raibaud ou encore la philosophie Fabienne Brugère, pour ne citer qu’eux, donneront des conférences lors de cette semaine de l’égalité. "Genre et espace public : de l’école à la ville" ; "Le sport est-il sexiste ?" ; "Le corps des femmes : vers l’émancipation ?" ; "Géographie des féminismes" ; "Quelle place pour les femmes dans la culture ?" ; "Le coût de la virilité" sont autant de sujets qui seront abordés lors de ces conférences. "Il y en a pour tous les goûts et c’est important", souligne Michel Picard. L’ensemble de la programmation est disponible sur le site du GrandLyon.

Lutter contre la précarité menstruelle

La Métropole de Lyon entend également profiter de la date du 8 mars pour lancer une grande campagne de collecte de protections féminines jusqu'au 28 mai, qui marque la journée internationale d’action pour la santé de la femme. Des actions sont déjà menées en ce sens par la collectivité depuis 2021, sur différents points de collecte de protections hygiéniques. Sur les deux dernières années, la vice-présidente dénombre pas moins de 70 000 protections récoltées puis redistribuées par les différentes associations.

À la fin de cette opération, autour du 28 mai, une BD portant le nom Et si les hommes avaient eu des règles sera présentée pour sensibiliser les hommes à la précarité menstruelle. Durant tout la semaine de l’égalité de nombreuses couvertures de livres seront aussi exposées pour mettre en avant "les héroïnes du passé et préparer les héroïnes de demain".