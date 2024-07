Patti Smith, une légende à Fourvière

La Pasionaria rock, icône du punk, poétesse échevelée, petite fiancée (par procuration) d’Arthur Rimbaud, 76 ans dont 50 de carrière sera sur la scène de Fourvière.

Quelque part Patti Smith ne s’appartient plus vraiment. Elle peut à peu près tout se permettre, comme lorsqu’elle gronde son public, coupable d’être trop accroché à son portable quand elle officie (ce qui vaut pour tous les publics).

C’est que la chose devrait s’écouter plutôt religieusement, considérant le poids de légende qu’elle trimballe sur ses épaules, dans sa voix et dans ses mots.

Ici, Patti va reprendre bien évidemment ses plus grands tubes mais aussi quelques indispensables scies rock signées de la main de ses plus illustres collègues (Neil Young, Television, Bod Dylan, John Lennon) selon l’humeur et les lieux investis. Le tout soutenu par un solide quartet de rockers aussi à l’aise au tableau électrique qu’en acoustique.

Patti Smith Quartet – Le 16 juillet au théâtre antique de Fourvière.