Voyage enchanteur dans l'un des plus beaux villages de France

Situé moins d'une heure de Lyon, Sainte-Croix-en-Jarez n'est pas seulement un village pittoresque classé parmi les Plus Beaux Villages de France, c'est aussi un lieu chargé d'histoire et de mystères.

Lieu insolite et cas unique, Sainte-Croix-en-Jarez est une chartreuse devenue village ! Autrefois occupé par les frères et des pères Chartreux, Sainte-Croix-en-Jarez est devenu un village à part entière, le seul "Plus Beau village de France" de la Loire.

Une chartreuse (pas la fameuse liqueur de Voiron, en Isère) est un monastère rassemblant des religieux et religieuse de l'ordre de Saint-Bruno, menant en monastère une vie uniquement contemplative et fondée sur une règle très sévère.

L’acte de fondation de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez est signé à Taluyers le 24 février 1280 (calendrier Julien), à l’initiative de Béatrix de la Tour du Pin, veuve de Guillaume de Roussillon, seigneur de ce territoire.

Lire aussi : Escapade dans le Beaujolais

Plongez dans la magie de Sainte-Croix-en-Jarez

C'est dans ce lieu exceptionnel que les habitants et les associations vous donnent rendez-vous. Fondé au XIIIe siècle par Béatrix de la Tour-du-Pin, la veuve du seigneur local, le monastère devenu le village de Sainte-Croix-en-Jarez offre multitudes de surprises et de joyaux à découvrir.

Une visite guidée a lieu tous les jours pour découvrir l'histoire singulière du lieu. Chacun apprendra sur le départ des moines suite à la Révolution Française en 1789, sur l'engagement des locaux pour préserver et restaurer leur patrimoine, et sur les fouilles archéologiques qui ont révélé au grand jour... un cimetière. En parallèle, une quête interactive permet aux visiteurs de parcourir le site et d'enquêter sur "Le secret de Sainte-Croix". Pour encore plus d'aventures, l'atelier "Je peins comme au Moyen-Âge" promet un moment familial autour des secrets de fabrication des couleurs d'antan. Enfin, à la nuit tombée, la balade contée "La Chartreuse en clair obscur" emmènera les visiteurs à la rencontre de Dame Béatrix et de l'oiseau Ziclet qui adorait les contes. Grâce à la conteuse Chorig Yeramian, vous marcherez dans les pas de la fondatrice du monastère et du petit moineau. Une belle soirée en perspective.

Plus d'informations ici.