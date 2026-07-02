Culture
Clara Ysé © Smith

Soirée poétique aux Nuits de Fourvière

  • par Caïn Marchenoir

    • Une soirée à l’odéon de Fourvière, où mots et musique circulent en toute liberté

    Lors de la dernière rentrée littéraire, une nouvelle voix poétique s’était fait remarquer. Avec son roman Les Forces (paru aux éditions du Sous-Sol, prix Médicis 2025), Laura Vazquez décrivait une manière de parcours initiatique et politique dans une modernité fantasmée. 

    Au moyen d’une écriture aussi flamboyante que terrorisante qui faisait penser à Lautréamont. Laura Vazquez est l’une des invités de la Nuit de la Poésie conçue par une autre grande figure de la scène poétique actuelle, Clara Ysé.

     Ce sera donc une nuit électrique – convoquant la poésie dans son rapport à la transe – où les textes et les mots seront scandés et chantés par de grands talents contemporains. On y retrouvera également Angélica Liddell, metteuse en scène madrilène souvent invitée dans le In d’Avignon pour y dévoiler ses créations iconoclastes. 

    Et côté musique, Abdullah Miniawy, chanteur et compositeur égyptien, fusionnant poésie, jazz et chant soufi.

    Nuit de la Poésie – Le 5 juillet à l’odéon dans le cadre des Nuits de Fourvière

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