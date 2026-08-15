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Image d’illustration d’un cambriolage. @Pixabay

Il tente de cambrioler un garage près de Lyon et prend la fuite avec la caisse sous le bras

  • par Corentin Lucas
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    • Un homme de 48 ans a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi à Vindry-sur-Turdine, à l’ouest de Lyon. Il venait de cambrioler un garage.

    Dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 août, vers 1h du matin, un homme de 48 ans a été interpellé par les gendarmes à Vindry-sur-Turdine, près de Tarare dans le Rhône. Le quadragénaire aurait ciblé un garage. Pour entrer dans l’établissement, il aurait brisé la devanture à l’aide d’un pavé avant de s’introduire à l’intérieur.

    L’alarme déclenche l’intervention des gendarmes

    Une fois dans le garage, l’alarme de sécurité s’est déclenchée. Une patrouille de gendarmerie circulant à proximité a entendu le signal et s’est immédiatement rendue sur place.

    À l’arrivée des militaires, le suspect aurait tenté de prendre la fuite à pied. Il serait alors sorti de l’établissement avec la caisse enregistreuse dans les mains selon les informations de nos confrères du Progrès. Les gendarmes sont rapidement parvenus à le rattraper et à l’interpeller.

    Le brigand a ensuite été placé en garde à vue.

    Lire aussi : Un incendie dans les combles d’un immeuble cause l’évacuation de six personnes près de Lyon

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