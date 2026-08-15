Lyon : deux hommes interpellés après une fusillade dans le quartier de la Guillotière

Deux individus ont tiré sur plusieurs personnes dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier de la Guillotière, à Lyon.

Les forces de l’ordre ont dû se déployer tôt ce samedi 15 août dans le quartier de la Guillotière, situé au sein du 7e arrondissement de Lyon. Deux individus ont ouvert le feu en direction de plusieurs personnes avant de prendre la fuite.

Dans leur fuite, les individus auraient jeté leur arme. Celle-ci a été retrouvée rue Villeroy, à proximité du lieu des faits. Les policiers ont également découvert cinq douilles sur place, confirmant les tirs. Les deux suspects ont été interpellés par la police quelques instants après les faits. À ce stade, aucun blessé n’a été signalé. Une enquête a été ouverte.

Dans un communiqué, le Préfet du Rhône, Étienne Guyot, a salué l'intervention rapide et efficace des policiers nationaux qui ont interpellé les deux individus. "Des renforts de CRS seront déployés tout le week-end, à sa demande, aux côtés des effectifs de la Police Nationale dans les secteurs de la Guillotière à Lyon et de Grandclément et des Buers à Villeurbanne", a-t-il ajouté.

Pour rappel, Villeurbanne a également été touché par une fusillade dans la nuit de vendredi à samedi, causant la blessure grave d'un jeune homme de 17 ans.

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