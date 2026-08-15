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Opération anti-drogue. @LC

Près de Lyon : près de 18 kilos d’héroïne et 850 grammes de cocaïne saisis

  • par Corentin Lucas
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    • Une importante quantité de stupéfiants a été saisie vendredi 14 août à Vaulx-en-Velin. Trois personnes ont été interpellées.

    La découverte s’est produite ce vendredi 14 août, rue Maurice-Audin à Vaulx-en-Velin dans l’est de Lyon. Un équipage de police d’un groupe de sécurité de proximité surveillait le secteur lorsqu’il a été témoin d’une transaction entre un vendeur et un acheteur de drogue. Les policiers sont alors intervenus et ont interpellé trois suspects.

    Près de 18 kilogrammes d’héroïne

    Les enquêteurs ont ensuite procédé à des perquisitions au domicile et dans le véhicule du vendeur présumé, un homme déjà connu des services de police. La fouille a permis de découvrir une quantité particulièrement importante de stupéfiants : près de 17,5 kilos d’héroïne et 850 grammes de cocaïne, ainsi que 16 000 euros en espèces selon Le Progrès.

    En se basant sur un prix moyen de 28 euros le gramme d’héroïne sur les points de deal en 2023, selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, les 17,5 kilos représenteraient près de 490 000 euros de valeur marchande. À cette somme s’ajoute la valeur de la cocaïne.

    Les trois personnes interpellées doivent désormais être entendues afin de déterminer leur rôle respectif dans le trafic.

    Lire aussi : Lyon : deux hommes interpellés après une fusillade dans le quartier de la Guillotière

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