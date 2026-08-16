Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placée en vigilance canicule et orages ce dimanche 16 août 2026.

La cinquième canicule de l’été 2026 se poursuit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais devrait toucher à sa fin dès ce dimanche 16 août au soir. L’ensemble des départements de la région sont ainsi en vigilance canicule. Le Rhône, l'Ain, la Loire, l'Isère, le Puy-de-Dôme, la Savoie, le Haute-Savoie, la Drôme, l'Ardèche, l’Allier et le Cantal sont placés en orange. Seule la Haute-Loire résiste depuis le début de semaine à la vigilance orange canicule.

En plus de la chaleur, les orages pourraient s'inviter dans la région au cours de la journée. Cela devrait permettre de rafraîchir légèrement l’atmosphère et de retrouver des températures dans les normales de saison. Les douze départements ont ainsi été placés en vigilance jaune aux orages.

Soyez donc prudents en ce dernier jour de la semaine.