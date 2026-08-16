Pierre Brizi nommé directeur général adjoint de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes

La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes (BPAURA) a renforcé sa direction. Pierre Brizi a été nommé directeur général adjoint en juillet dernier.

Depuis la mi-juillet, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes (BPAURA) a son nouveau directeur général adjoint. Il s’agit de Pierre Brizi. Ce dernier est en charge du pôle "Marchés de Proximité" et intègre à ce titre le Comité de direction générale. Une fonction directement rattachée à Hélène Madar, directrice générale de la banque depuis mars dernier.

Diplômé du CESB et titulaire d’un DESS en finance obtenu à la faculté d’économie d’Aix-Marseille III, Pierre Brizi évolue dans le secteur bancaire depuis près de trente ans. Il a commencé sa carrière en 1996 au Crédit Mutuel Île-de-France.

En 2004, il a rejoint le groupe BPCE à la Caisse d’Épargne Île-de-France en tant que directeur de groupe, avant de devenir, trois ans plus tard, directeur adjoint de l’animation commerciale. Son parcours s’est poursuivi à la Banque Populaire du Nord, où il a pris en 2012 la direction d’une région, puis celle de l’exploitation.

Après une période consacrée au développement de projets professionnels et personnels à La Réunion depuis la fin de l’année 2024, le nouveau dirigeant a posé ses valises à Lyon le 15 juillet dernier. Il rejoint une banque qui compte aujourd’hui 3 165 collaborateurs et 322 agences en Auvergne-Rhône-Alpes.

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