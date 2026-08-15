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La Lyonnaise Sandra Viricel sera de retour sur M6 à la rentrée. @Sandra Viricel

La Lyonnaise Sandra Viricel de retour dans "Recherche appartement ou maison" à la rentrée

  • par Corentin Lucas
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    • La Lyonnaise Sandra Viricel retrouvera les téléspectateurs de M6 à la rentrée. Elle fera partie de la nouvelle équipe de "Recherche appartement ou maison".

    Sandra Viricel sera de retour dans "Recherche appartement ou maison" à la rentrée sur M6. L’experte immobilière lyonnaise participera à la nouvelle saison du programme, dont le premier épisode sera diffusé jeudi 3 septembre à 21h10. Déjà présente lors des précédentes saisons, Sandra Viricel conserve ainsi sa place dans l’émission, près de vingt ans après son lancement.

    Pour cette nouvelle saison, M6 fait évoluer le programme et mise sur une équipe de quatre experts. Sandra Viricel sera toujours accompagnée de Thibault Chanel, agent immobilier également présent dans les précédentes éditions. Deux nouveaux visages rejoignent le programme : Camille Duquennoy, spécialiste du marché immobilier dans le nord de la France, et Étienne Claude, expert de la valorisation immobilière et du "home staging".

    Le principe de "Recherche appartement ou maison", quant à lui, reste le même. Chaque émission s’intéressera à trois projets immobiliers, accompagnés par les quatre spécialistes.

    Une émission désormais sans Stéphane Plaza

    Cette nouvelle saison marque également une nouvelle étape pour le programme, puisque  Stéphane Plaza n’y apparaîtra plus, lui qui en avait été le visage emblématique. L’animateur avait été écarté de l’antenne de M6 après les accusations de violences formulées par plusieurs anciennes compagnes. Il a depuis été condamné à douze mois de prison avec sursis pour des violences physiques et psychologiques commises entre 2018 et 2022 sur l’une de ses anciennes compagnes.

    Lire aussi : Le palais de justice de Lyon va accueillir le tournage du prochain film d'Yvan Attal

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