Actualité
Kamel Kabtane, recteur de la Grande Mosquée de Lyon. © Tim Douet

La Fondation de l'islam perd son statut d'utilité publique : "une occasion manquée" estime Kamel Kabtane

  • par Amaury Perrin
  • 5 Commentaires

    • La Fondation de l'islam de France n'est plus reconnue d'utilité publique par le ministère de l'Intérieur, faute de financements. Une annonce que le recteur de la Grande Mosquée de Lyon déplore.

    C'est une nouvelle décevante pour la communauté musulmane française. La Fondation de l'Islam de France (FIF) perd en effet son statut d'utilité publique par décret du ministère de l'Intérieur. Créé après les attentats de 2015, l'organisme avait notamment pour vocation de faire progresser la connaissance, la culture, la recherche et la formation autour de l’islam. "C'est une occasion manquée pour la République", estime Kamel Kabtane, recteur de la Grande Mosquée de Lyon, dans un communiqué.

    10 millions d'euros promis mais jamais reçus

    L'annonce a été publiée ce jeudi dans le Journal Officiel. La FIF n'est plus reconnue d'utilité publique, mise à mal par un manque de financements l'empêchant de réaliser ses missions. Une version à laquelle Kamel Kabtane n'adhère pas. Et pour cause, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé en 2020 la mobilisation de 10 millions d'euros. Une somme conséquente censée soutenir les initiatives de la FIF. Mais en 2024, son président Ghaleb Bencheikh indique ne pas en avoir vu la couleur, alertant par la même occasion sur la situation financière dramatique de l'organisme. "Comment peut-on annoncer solennellement le soutien de l'État à une institution, la laisser progressivement privée des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, puis constater son incapacité à poursuivre son objet ?", questionne le recteur de la Grande Mosquée de Lyon.

    Le bilan de l'institution n'est pourtant pas des moindres. Elle a en effet participé à la mise en place de formations universitaires, bourses et recherches. Mais aussi de conférences et projets culturels divers et variés. Et à l'heure où les obscurantismes s'imposent en France comme en Europe - comme le démontre la tournée européenne des activistes de "Save Europe Act" qui prévoyait une escale à Lyon - Kamel Kabtane voit en cette décision "une contradiction majeure". Il demande donc à l'État de s'expliquer sur les financements annoncés en 2020 et leur utilisation. Le recteur demande aussi une véritable transparence quant à la politique que la France souhaite menée à l'égard de l'islam.

    Lire aussi : Marche pour la "réémigration" : la préfecture interdit le rassemblement prévu dimanche à Lyon

    à lire également
    À Bourg-en-Bresse, le campus de Lyon 3 achève sa métamorphose

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Bourg-en-Bresse, le campus de Lyon 3 achève sa métamorphose 14/08/26
    Lyon accueillera Les Sommets du Tourisme les 21 et 22 septembre prochains 14/08/26
    Olympique lyonnais - Groupama Stadium
    Football : le barrage de Ligue des champions entre l’OL et Fenerbahçe classé à haut risque 14/08/26
    Isère : La medtech Twinsight lève 1,6 million d’euros et vise les États-Unis 14/08/26
    cour d'appel
    Lyon : la préfecture interdit un contre-rassemblement prévu face à la marche pour la "réémigration" 14/08/26
    d'heure en heure
    Un Vaudais nommé secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône 14/08/26
    Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
    Rhône : la préfecture interdit les rassemblements automobiles non déclarés ce week-end 14/08/26
    Villeurbanne : un homme chute du deuxième étage, la piste d'une tentative d'homicide privilégiée 14/08/26
    Le palais de justice de Lyon va accueillir le tournage du prochain film d'Yvan Attal 14/08/26
    Chantier Lyon-Turin : huit personnes mises en examen pour un projet d’action violente en Italie 14/08/26
    lac d'aiguebelette
    Où se baigner en toute sécurité autour de Lyon pendant le week-end du 15 août ? 14/08/26
    Grand Lyon Habitat recherche un food truck à installer dans le quartier Mermoz 14/08/26
    police lyon faits divers
    Lyon : un policier mordu au bras lors d'un contrôle d’un jeune bulgare 14/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut