Deux adolescents interpellés après le braquage d’un bureau de tabac au nord de Lyon

Deux jeunes hommes de 16 ans ont été interpellés vendredi matin après le braquage d’un bureau de tabac de la rue Nationale, à Villefranche-sur-Saône.

Les faits se sont déroulés peu après 8h, vendredi 14 août, à Villefranche-sur-Saône. Deux individus sont entrés violemment dans un bureau de tabac situé sur la rue Nationale. Les jeunes hommes étaient vêtus de noir et avaient le visage dissimulé.

Alors qu’aucun client ne se trouvait dans le commerce, l’un d’eux aurait sorti un couteau et menacé la vendeuse afin qu’elle lui remette l’argent de la caisse. La commerçante lui aurait expliqué que la caisse était verrouillée. Face à l’impossibilité de récupérer de l’argent, les deux individus se seraient alors dirigés vers les cigarettes. Ils auraient rempli un sac avant de prendre la fuite avec plus d’une soixantaine de paquets.

Rapidement alertée, la police municipale a exploité les images de vidéoprotection de la Ville pour tenter de retrouver les suspects. Ceux-ci auraient été repérés sur le parking des Ursulines. Les policiers sont parvenus à les interpeller moins d’une heure après les faits.

Entre-temps, les deux suspects auraient abandonné le sac contenant les cigarettes, retrouvé vide dans une poubelle. Le couteau aurait également été jeté au cours de leur fuite. Les deux jeunes hommes, âgés de 16 ans et originaires de la Loire, ont été placés en garde à vue selon Le Progrès. Une plainte a été déposée par le bureau de tabac.

Lire aussi : Près de Lyon : près de 18 kilos d’héroïne et 850 grammes de cocaïne saisis