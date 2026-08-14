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Le tournage du prochain film d’Yvan Attal s’installe cinq jours au palais de justice de Lyon.

Le palais de justice de Lyon va accueillir le tournage du prochain film d'Yvan Attal

  • par Amaury Perrin

    • Le tournage du téléfilm Projet K, réalisé par Yvan Attal et diffusé prochainement sur Netflix, se tiendra pendant cinq jours au palais de justice de Lyon.

    Le palais de justice de Lyon s'apprête à servir de décor de cinéma. Yvan Attal y tournera en effet son prochain téléfilm, Projet K, du 17 au 21 août. Le réalisateur, acteur et scénariste est notamment à l'origine des films Le Brio et Les Choses Humaines, sortis en 2017 et 2021.

    Pendant cinq jours, donc, caméras, éclairages, camions, acteurs et techniciens défileront aux abords du palais de justice. Le long métrage de 90 minutes, produit par NAC films, sera prochainement diffusé par Netflix.

    Lire aussi : Plus d'un million d’euros de matériel volé sur un tournage de cinéma à Lyon, le suspect interpellé

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