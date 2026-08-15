Football : Winamax devient partenaire majeur de l’OL pour les trois prochaines saisons

L’Olympique Lyonnais a annoncé ce vendredi la signature d’un partenariat de trois saisons avec Winamax, acteur du poker et des paris sportifs en ligne.

À partir du début de la saison 2026-2027, le célèbre "W" rouge apparaîtra sur le haut du dos du maillot de l’OL lors des rencontres de Ligue 1. En effet, ce vendredi 14 août, les dirigeants rhodaniens ont annoncé l’arrivée de Winamax, réputé pour les paris sportifs en ligne et le poker.

Winamax souhaite s’intégrer à l’expérience des supporters les jours de match au Groupama Stadium. Le dispositif prévoit notamment la présence de la marque sur les panneaux LED, mais aussi des concours de pronostics relayés sur les écrans géants et par le speaker officiel du stade. Des opérations baptisées "Player Experience" doivent également permettre à certains supporters de découvrir les coulisses du club. L’OL et Winamax annoncent aussi l’organisation de tournois de poker destinés aux supporters du club.

Un partenariat avec une marque déjà très présente dans le sport

"Nous sommes ravis d’accueillir Winamax parmi nos partenaires majeurs", se réjouit Thibaut Chatelard, Senior Vice President Revenue and Marketing de l’OL. Selon lui, les deux entreprises partagent "la même volonté d’innover et de proposer des expériences toujours plus engageantes pour leurs communautés". Du côté de Winamax, son directeur marketing Julien Huber estime que cette association avec l’OL constitue une "immense fierté".

Pour rappel, la marque avait sponsorisé le plus grand rival lyonnais, l’ASSE. Le "W" rouge est apparu sur chaque maillot des Verts durant la première moitié de la décennie 2010. Il semblerait que Winamax ait préféré le rouge et le bleu au vert…

Winamax devient Partenaire Majeur de l'Olympique Lyonnais 🤝🔴🔵



Bienvenue @WinamaxSport 👋



🗞 Le communiqué 👉 https://t.co/3QeaiC1aHA — Olympique Lyonnais (@OL) August 14, 2026

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