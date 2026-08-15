Actualité
Winamax sera affiché au dos du maillot et uniquement lors des matchs de championnat. @OL

Football : Winamax devient partenaire majeur de l’OL pour les trois prochaines saisons

  • par Corentin Lucas

    • L’Olympique Lyonnais a annoncé ce vendredi la signature d’un partenariat de trois saisons avec Winamax, acteur du poker et des paris sportifs en ligne.

    À partir du début de la saison 2026-2027, le célèbre "W" rouge apparaîtra sur le haut du dos du maillot de l’OL lors des rencontres de Ligue 1. En effet, ce vendredi 14 août, les dirigeants rhodaniens ont annoncé l’arrivée de Winamax, réputé pour les paris sportifs en ligne et le poker.

    Winamax souhaite s’intégrer à l’expérience des supporters les jours de match au Groupama Stadium. Le dispositif prévoit notamment la présence de la marque sur les panneaux LED, mais aussi des concours de pronostics relayés sur les écrans géants et par le speaker officiel du stade. Des opérations baptisées "Player Experience" doivent également permettre à certains supporters de découvrir les coulisses du club. L’OL et Winamax annoncent aussi l’organisation de tournois de poker destinés aux supporters du club.

    Un partenariat avec une marque déjà très présente dans le sport

    "Nous sommes ravis d’accueillir Winamax parmi nos partenaires majeurs", se réjouit Thibaut Chatelard, Senior Vice President Revenue and Marketing de l’OL. Selon lui, les deux entreprises partagent "la même volonté d’innover et de proposer des expériences toujours plus engageantes pour leurs communautés". Du côté de Winamax, son directeur marketing Julien Huber estime que cette association avec l’OL constitue une "immense fierté".

    Pour rappel, la marque avait sponsorisé le plus grand rival lyonnais, l’ASSE. Le "W" rouge est apparu sur chaque maillot des Verts durant la première moitié de la décennie 2010. Il semblerait que Winamax ait préféré le rouge et le bleu au vert…

    Lire aussi : Football : le barrage de Ligue des champions entre l’OL et Fenerbahçe classé à haut risque

    à lire également
    Deux adolescents interpellés après le braquage d’un bureau de tabac au nord de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Deux adolescents interpellés après le braquage d’un bureau de tabac au nord de Lyon 15/08/26
    La Lyonnaise Sandra Viricel de retour dans "Recherche appartement ou maison" à la rentrée 15/08/26
    Il tente de cambrioler un garage près de Lyon et prend la fuite avec la caisse sous le bras 15/08/26
    Opération anti-drogue à Grigny
    Près de Lyon : près de 18 kilos d’héroïne et 850 grammes de cocaïne saisis 15/08/26
    Football : Winamax devient partenaire majeur de l’OL pour les trois prochaines saisons 15/08/26
    d'heure en heure
    Fête de l’Assomption : le père Louis Menvielle raconte pourquoi "la Vierge Marie attire les Lyonnais" à Fourvière 15/08/26
    Lyon : deux hommes interpellés après une fusillade dans le quartier de la Guillotière 15/08/26
    SDMIS sapeurs pompiers
    Un incendie dans les combles d’un immeuble cause l’évacuation de six personnes près de Lyon 15/08/26
    Lyon : les fidèles ont marché aux flambeaux pour la procession de l’Assomption de la Vierge Marie 15/08/26
    police Lyon
    Villeurbanne : un adolescent de 17 ans blessé par balle 15/08/26
    Incendie au massif du Justin. ©MairiedeDie
    Feux de forêts : la région Auvergne-Rhône-Alpes placée en vigilance 15/08/26
    vigilance sècheresse rhone lyon
    Canicule : onze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours placés en vigilance orange 15/08/26
    Un 15 août ensoleillé mais étouffant à Lyon, jusqu’à 39 degrés attendus 15/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut