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La canicule perdure à Lyon. @GL

Un dimanche lourd avec des risques d’orages à Lyon, jusqu’à 33 degrés attendus

  • par Corentin Lucas

    • Une journée lourde attend encore les Lyonnais pour ce dimanche 16 août, avec des températures qui atteindront les 33 degrés dans l'après-midi.

    Ce dimanche 16 août, le temps s’annonce encore très ensoleillé au sein de la capitale des Gaules. Après une semaine passée sous des chaleurs extrêmes, avec des températures avoisinant les 40 degrés, les Lyonnais vont pouvoir légèrement souffler pour pouvoir profiter de la fin de ce week-end de l’Assomption. Mais cela risque d’être écourté par des orages prévus en fin de journée.

    Météo France alerte sur "un risque orageux augmentant en fin de journée". Le département est d’ailleurs placé en vigilance depuis vendredi. Côté températures, il fait déjà 22 degrés ce matin. Le mercure grimpera jusqu’à 33 degrés au meilleur de la journée.

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