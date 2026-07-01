Culture

Musique : globe-trotteurs éclairés

  • par Guillaume Médioni

    • Résidant depuis quelque temps à la chapelle de la Trinité dans le cadre de la programmation partagée de ses excellentes saisons de concert, le collectif Superspectives renoue avec ses premières amours en proposant un festival d’été – c’était son credo jusqu’en 2023 – riche en surprises dont la programmation se veut complémentaire avec celle à la chapelle. 

    Spécialisé dans les musiques minimalistes, contemporaines et crossover, Superspectives revêt ici une tenue de saison en empruntant des chemins extra-occidentaux nous faisant voir un peu de pays. On reste pourtant ici dans un registre assez pointu (mais très accessible), loin d’un festival world mais sur un mode des plus détendus. Concerts, DJ sets, ateliers et apéros au bar se succéderont autour de musiques atypiques venues du monde entier.

    Cap sur le Japon avec la musique de Haruomi Hosono et Ryuichi Sakamoto, l’Inde du Nord avec le dhrupad et Pelva Naïk, Bali et son mystérieux gamelan, l’Arménie ou l’Éthiopie le temps d’un hommage à Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou et Sosena Gebre Eyesus par la pianiste Maya Dunietz. 

    À noter également la présence de Chassol qui avec son spectacle musique et vidéo Music is god, my love nous proposera un “best-of” de ses précédents succès en forme de carnet de voyage qui nous emmènera aux États-Unis, en Inde, à la Martinique, à Bruxelles et au Japon. Un tour du monde express aux frontières des musiques savantes et traditions séculaires qui réserve de belles surprises.

    Un tour du monde de la modernité sonore – Du 1er au 5 juillet à la chapelle de la Trinité, aux Subs et au musée des Beaux-Arts – https://trinitelyon.com/

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