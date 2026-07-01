Consommation
Coutume, néo-droguerie

Quoi de neuf à Lyon ?

  • par Céline Rapinat

    • Les nouvelles adresses lyonnaises sélectionnées par la rédaction

    Bazar écoresponsable

    Mêler l’utile à l’agréable, tel est l’adage du nouveau concept store Coutume qui vient de poser ses valises à la Croix-Rousse.

    Créée en 2018 dans l’objectif de faire évoluer les habitudes de consommation, cette jolie néo-droguerie a déjà à son actif deux boutiques bordelaises et un e-shop riche de plus de 2 000 références. Cuisine durable, ménage naturel, beauté et bien-être, art de vivre et univers enfant… vous trouverez sur place tout le nécessaire pour votre transition vers le zéro déchet et une consommation responsable au quotidien.

    Tous les produits sont testés par les équipes de Coutume selon des critères bien précis : matériaux durables et renouvelables, produits bios et naturels, objets recyclables, recyclés ou upcyclés, fabrication française et européenne principalement. Si vous souhaitez vous faire plaisir tout en prenant soin de votre santé et de la planète, n’hésitez pas à pousser la porte, vous trouverez forcément votre bonheur.

    Coutume – 14, rue du Mail, Lyon 4e

    Bijou unique

    Depuis quelques semaines, une joaillerie d’un nouveau genre a ouvert ses portes en plein cœur de Lyon. Si la maison Sacet reprend certains codes du luxe traditionnel, c’est pour mieux en jouer et proposer une expérience unique en boutique.

    En effet, ici, chacun est libre de composer ses propres bijoux selon ses goûts et ses envies. Laissez libre cours à votre imagination et sélectionnez la pierre parmi diamant naturel ou synthétique et pierres précieuses, choisissez la forme de la pierre et son sertissage, et enfin optez pour le métal de votre choix : or recyclé jaune, rose ou blanc, ou encore platine.

    Dans un espace feutré et chaleureux, on saura prendre le temps de vous écouter et de vous conseiller pour vous guider vers le bijou qui vous ressemble. Gage de qualité et de durabilité, tout est fabriqué à la main dans les ateliers de la marque.

    Maison de joaillerie Sacet – 30, rue Franklin, Lyon 2e

    La couture pour tous

    Niché sur les pentes de la Croix-Rousse, Couture Club est un nouveau lieu chaleureux et accessible à tous, dédié au partage et à la couture. Si vous souhaitez apprendre à coudre ou vous perfectionner, vous êtes au bon endroit.

    Trois types d’ateliers sont proposés, adaptés au niveau de chacun. Le principe : vous choisissez la pièce qui vous plaît et vous apprenez à la réaliser, guidé par Emma, la fondatrice du lieu. Les modèles proposés sont imaginés avec des matières actuelles et faciles à porter, et changent au rythme des saisons. Si vous êtes déjà expert en la matière, vous êtes aussi le bienvenu. Il vous suffit de louer une machine à coudre et de laisser libre cours à votre passion.

    Et parce qu’ici, les maîtres mots sont convivialité et partage, vous pouvez tout simplement vous poser pour prendre un petit café ou boire un verre en afterwork.

    Couture Club – 2, rue Coysevox, Lyon 1er

    © Chloé Lapeyssonnie

    Gastronomie canine

    Gelati Cani, Barkday Cake, Pawty Cake… Vous vous demandez peut-être quels sont ces mets aux noms gourmands ? Il s’agit en réalité de petits plats dédiés aux chiens, préparés avec amour par Ornella dans son restaurant/boutique.

    Ici, vous trouverez toutes sortes de préparations faites main pour nourrir votre compagnon à quatre pattes, tout en prenant soin de son bien-être et de sa santé. Rations ménagères sur mesure, pâtisseries saines, gâteaux de fête personnalisables sur place, toppings à base de super aliments, probiotiques, poudres minérales complémentaires…

    L’idée, c’est de célébrer le lien entre humains et chiens à travers le bien-manger, la qualité et le partage, tout en s’attardant dans un lieu cosy à souhait où l’on saura vous conseiller et vous écouter. Tous les maîtres lyonnais ont enfin un endroit pour proposer des alternatives gourmandes à leur animal favori.

    Dogstronomy – 43, rue Franklin, Lyon 2e

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