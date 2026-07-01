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Passage à niveau
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Rhône : des feux tricolores installés à un passage à niveau jugé sensible

  • par LR

    • À Saint-Romain-en-Gier, un nouveau dispositif de feux tricolores entrera en service le 2 juillet afin de sécuriser le franchissement du passage à niveau de la RD 103-E.

    Le passage à niveau de Saint-Romain-en-Gier va bénéficier d'un nouveau dispositif de sécurité. À partir du 2 juillet, des feux tricolores seront mis en service au niveau du passage à niveau n°327, situé sur la RD 103-E, annonce le Département du Rhône.

    Installés en février dernier par le Département, l'État, la Région et SNCF Réseau, les équipements fonctionnaient jusqu'à présent en mode orange clignotant afin de familiariser les automobilistes. Désormais, ils passeront à leur fonctionnement définitif, avec un cycle programmé aux heures de pointe. En dehors de ces créneaux, les feux resteront au rouge et ne passeront au vert qu'à l'approche d'un véhicule, avant de repasser au rouge en cas d'arrivée d'un train.

    Le chantier se poursuivra à l'automne avec la création d'un trottoir reliant le passage à niveau à la mairie et la réfection des tranchées, des travaux qui seront réalisés de nuit pendant les vacances scolaires.

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