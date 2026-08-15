Un incendie dans les combles d’un immeuble cause l’évacuation de six personnes près de Lyon

Un incendie s’est déclaré vendredi soir dans les combles d’un bâtiment situé rue Nationale, à Villefranche-sur-Saône. Six personnes ont été évacuées.

Une importante intervention des secours a été déclenchée vendredi 14 août au soir à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Vers 20h45, un incendie s’est déclaré dans les combles d’un immeuble situé rue Nationale.

Selon les informations du Progrès, le feu se dégageait du deuxième étage du bâtiment. Les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre sont rapidement intervenus sur place. Par mesure de sécurité, le gaz a été coupé et un périmètre de sécurité a été installé autour de l’immeuble.

Face au risque lié à l’incendie, six personnes ont été évacuées du bâtiment dès le début de l’intervention. Elles ont été prises en charge par une équipe de secours. Aucun blessé n’a été signalé.

Peu avant minuit, les pompiers étaient toujours mobilisés. Les circonstances précises du départ de feu restent à déterminer.

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