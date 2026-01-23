Culture
Portrait de Constantijn Huygens par Thomas de Keyser

Musique classique : correspondances baroques à la chapelle de l’Antiquaille

  • par Guillaume Médioni

    • Figure majeure du XVIIe siècle, Constantijn Huygens est l’incarnation de l’humaniste européen de son temps, à la fois poète, diplomate, compositeur et luthiste. 

    Ses correspondances épistolaires regorgent d’allusions à la musique et les plus illustres compositeurs de son temps y sont cités. C’est autour de ces nombreuses lettres (dont des extraits seront lus entre deux pièces) que s’articule ce programme – et notamment autour des compositeurs qui y sont mentionnés. 

    Au cours de ce nouveau rendez-vous proposé par Les Saôneurs, un quatuor de choc à géométrie variable composé de Hager Hanana (violoncelle), Louise Bouedo (viole de gambe), Matthias Spaeter (théorbe) et Laurent Stewart (clavecin) nous révèlera un instantané de l’Europe baroque de Huygens à travers des œuvres de Henry Du Mont, Louis Couperin, Jacques Champion de Chambonnières, Johann Jakob Froberger, Carolus Hacquart, Nicolas Hotman ou Luigi Rossi.

    Musiques d’une vie épistolaire – Mardi 27 janvier à 20 h 30 à la chapelle de l’Antiquaille – www.les-saoneurs.com

    Malandain Ballet Biarritz : l’éclat de la danse néoclassique

