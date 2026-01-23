Actualité
Investissement, réorganisation et verbalisation : les promesses de Bruno Bernard pour la propreté dans la Métropole de Lyon

  • par Vincent Guiraud

    • Bruno Bernard, aux côtés de Cédric Van Styvandeal, a présenté ce vendredi les mesures pour améliorer la propreté dans la Métropole de Lyon et pour lutter contre les incivilités.

    En cette matinée de janvier, Bruno Bernard avait donné rendez-vous à la presse du côté de Villeurbanne. Le candidat à sa réélection en mars prochain, a déambulé dans les rues de la ville tenue depuis 2020 par Cédric Van Styvandeal. Au cours d'une promenade d'une trentaine de minutes, les deux hommes qui seront présents sur la liste villeurbannaise pour l'élection métropolitaine, ont pu observer le chemin encore à parcourir en termes de propreté de l'espace public.

    "Malgré les efforts de ces dernières années, il y a encore des mécontentements ponctuels sur certaines communes de la métropole" admet Bruno Bernard. "À Villeurbanne, si le taux de satisfaction concernant la propreté est passé de 50% en 2019 à 65% en 2025, ce score reste 13 points en dessous de la moyenne métropolitaine" complète Cédric Van Styvandeal. "On ne peut pas se contenter de ça".

    2 millions d'euros d'investissement

    Pour améliorer la propreté dans la métropole, Bruno Bernard a présenté plusieurs mesures, "pour agir plus vite, mieux coordonner les interventions et renforcer la lutte contre les incivilités". Des annonces programmatiques qui s'articulent autour de quatre axes. En premier lieu, Bruno Bernard veut mettre en place un guichet unique pour les habitants, "avec une plateforme de signalement claire et accessible, permettant d'améliorer encore la rapidité des interventions." "On veut faciliter la vie des riverains qui sont les plus à même de nous signaler des actes d'incivilité" explique BB, alors que la plateforme Toodego permet déjà de faire ce type de signalement dans la métropole.

    Le président de la métropole annonce également "un pacte métropolitain de propreté avec chaque commune volontaire ainsi que les autres intervenants sur l'espace public." "Sur l'espace public, entre les équipes de la métropole, celles des communes, le Sytral, les bailleurs sociaux… c'est parfois compliqué de se coordonner. Et en termes d'efficacité, ce n'est pas optimal reconnaît Bruno Bernard. "On propose que chaque commune qui le souhaite puisse signer une convention avec la Métropole pour qu'il y ait qu'un seul intervenant par secteur". Une "mesure de bon sens" qui selon le candidat de la gauche n'engendrerait aucun coût supplémentaire pour les collectivités.

    Pour améliorer le confort des agents de nettoyage, un grand plan d'investissement sera mis en place au cours d'un hypothétique second mandat, pour "renforcer la mécanisation du nettoyage". La Métropole envisage d'acquérir pour deux millions d'euros de matériel supplémentaire dans les premières années du mandat comme des balayeuses mécaniques ou des gros aspirateurs de rue.

    Une expérimentation "réussie" à Villeurbanne

    Enfin, sur l'aspect répressif de ces mesures, Bruno Bernard souhaite "aller plus loin sur la verbalisation des incivilités" en assermentant de nouveaux agents. "En permettant à certains agents de pouvoir verbaliser les personnes coupables d'incivilités, ça permet de renforcer les éléments de coercition" se félicite Cédric Van Styvandeal, candidat à sa réélection et porte-parole de la campagne métropolitaine. Des agents municipaux ou métropolitains pourront, après signature d'une convention, être autorisés à verbaliser pour des dépôts sauvages ou autres incivilités remarquées dans la rue. À Villeurbanne, certains agents ont déjà été assermentés, dans le cadre d'une expérimentation.

    Autant de mesures "concrètes et dans le respect des réalités locales", qui doivent permettre à la Métropole de Lyon de passer une nouvelle étape dans sa politique de propreté, "attente forte et quotidienne des habitantes et des habitants". 

