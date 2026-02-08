Littérature : "Appel manqué", un roman bien reçu !

Dans Appel manqué, Carole Fives retranscrit, sans aucun filtre, tout ce que lui dit sa mère au téléphone.

En 2017, Carole Fives avait publié Une Femme au téléphone, un livre qui recensait les appels d’une mère (Charlène) à sa fille écrivaine (Carole). Depuis, l’autrice lyonnaise a fait du chemin. Elle a notamment sorti en 2023 Le Jour et l’Heure, un récit poignant sur une famille qui se rend en Suisse pour accompagner la mère, atteinte d’une maladie incurable, qui a décidé de mettre fin à ses jours.

Mais s’il y a bien un adjectif qui caractérise la propre génitrice de Carole Fives c’est “vivante”. On s’en rend compte en lisant Appel manqué, un nouveau court récit dans lequel Carole Fives retranscrit, sans filtre aucun, tout ce que lui dit sa mère au téléphone. On entre ainsi par effraction dans la vie intime et mouvementée de cette femme de 73 ans, à la fois joyeuse et désespérée, mère souvent indigne mais toujours émouvante et, sur le fond, d’une grande humanité.

Tout y passe, ses soucis de santé, ses problèmes de téléphone ou de connexion internet, ses tracas administratifs, ses insolubles problèmes financiers, ses étonnantes rencontres et ses conflits incessants avec le couple de jeunes homosexuelles à qui elle loue le sous-sol de sa maison.

Pour ne rien arranger, le livre se situe en plein confinement ! Elle peste, elle récrimine, traite sa fille d’ingrate tout en lui demandant encore un chèque pour terminer le mois. Quand elle ne s’en prend pas à son petit-fils qu’elle juge peu débrouillard (mais le coup de fil suivant, elle déclare qu’il est adorable et qu’il lui manque !). C’est souvent cruel mais toujours juste et d’une irrésistible drôlerie.

Appel manqué – Carole Fives, éditions Gallimard, 120 p, 17 €.