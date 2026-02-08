Lyon : ex-candidat de télé-réalité, il est condamné à rembourser 1 million d’euros à plusieurs femmes

Badice K., ancien candidat de l’émission de télé-réalité "Les Colocataires" (M6) et ex-dauphin au concours Mister France a fait croire à des femmes qu’il était "pilote de jet privé" et leur demandait de l’argent pour monter sa société.

Jeudi 5 février, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Badice K., ancien candidat de l’émission de télé-réalité "Les Colocataires" sur M6 et ex-dauphin du concours de beauté Mister France, pour "escroqueries" et "abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable".

Comme le révèlent nos confrères de Press Pepper pour actuLyon, il était reproché à Badice K. de s’être fait passer pour "un pilote de jet privé" auprès de plusieurs femmes et de leur avoir soutiré de l’argent en prétextant vouloir monter sa société. Ses victimes lui auraient alors donné plusieurs milliers d’euros.

Interpellé en novembre 2023 après le dépôt d’une plainte par l’une de ses victimes, Badice K. était absent lors de son procès. Il a été condamné à cinq ans de prison, dont trois avec sursis, et à rembourser 1 million d’euros à ses victimes.